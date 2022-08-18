«До 24 августа должны на нас пойти огромными силами»: оккупант опасается масштабного контрнаступления ВСУ ко Дню Независимости

Российский военный рассказывает своей матери о планах украинской армии перейти в контрнаступление. По его словам, такую информацию предоставила разведка россии.

Об этом сообщает ГУР.

- Новости х*ровые. До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. Ну типа День Независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить.

- Я думаю, что такого не должны допустить - оставить, как забытый объект и все. Нет. так не будет.

- Говорят сколько их - они просто пройдутся и даже не заметишь, что мы здесь стояли.

- Ну откуда их там столько?

- Не знаю, разведка докладывает.

Мама военного всяческий пытается подбодрить сына, однако тот вспоминает слова своего покойного сослуживца.

- Как-то тут один парень сказал, царство ему небесное, «Мы тут все останемся». Он, походу, прав.

Оккупант также жалуется на своего командира бригады, оставляющего их на позициях уже на «третий срок».