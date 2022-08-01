Украинским военным передали медицинский вертолет, который приобрели за средства от UNITED24

Украинским военным передали медицинский вертолет Ми-2 АМ-1. Воздушное судно приобрели благодаря пожертвованиям через фандрайзинговую платформу UNITED24. К сбору средств присоединились люди из 110 стран мира.

Об этом сообщает в Telegram Министерство цифровой трансформации Украины.

Ми-2 — первый вертолет, который куплен на средства, собранные инициативой UNITED24. Стоимость вертолета - 23.4 млн гривен (633 790 $). Подобная закупка произошла впервые в истории UNITED24.

Он способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км и на скорости до 200 км/ч. Это позволит оперативно транспортировать тех, для кого каждая минута критическая.

Напомним, фонд «Вернись живым» приобрел украинским защитникам беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью более 16 миллионов долларов.