Медиков, которые работают в оккупации, не обвинят в коллаборационизме: «Это не сотрудничество – это выживание»

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за оказание медицинской помощи нуждающимся врача не могут обвинить в сотрудничестве с оккупантами.

Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

По словам министра, коллаборационизмом будет считаться только зафиксированное сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам.

«Оказание медицинской помощи и работа в учреждении здравоохранения не будет считаться коллаборационизмом. Это была наша позиция, которую мы согласовывали с силовыми структурами, и делали по этому поводу несколько заявлений», - сказал Ляшко.

В случае, если оккупанты назначили руководителем больницы своего ставленника - украинским медикам можно остаться на своих рабочих местах.

«Наши пусть работают и оказывают медицинскую помощь. Возможно, возникнут какие-то вещи, которые они будут вынуждены делать, потому что это вопрос их выживания. Это не сотрудничество – это выживание. Но если человек сам проявил инициативу, захотел возглавить какой-то условно созданный «департамент здравоохранения» и поддерживает оккупантов – тогда, понятно, что это сотрудничество», - добавил Ляшко.

На вопрос журналиста, если медработнику, нужно будет оказать помощь российскому оккупанту министр ответил, что Женевская конвенция предусматривает оказание медицинской помощи всем, кто доставляется в учреждения здравоохранения.

«Врач на операционном столе не определяет критериев», - подчеркнул он.

Напомним, что ранее Ляшко заявил, что Украина готовится к новой волне COVID-19, граждан призвали сделать прививку.