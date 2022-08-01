Президент Зеленский посетил раненых бойцов во львовском госпитале

Президент Украины Владимир Зеленский во Львове посетил военнослужащих, раненых во время боевых действий.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Бойцы проходят лечение в одном из медицинских учреждений города. Зеленский поинтересовался их самочувствием, поблагодарил за службу и самоотверженную защиту Родины и вручил государственные награды.

Главе государства рассказали, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины в медучреждении была оказана помощь более 9 тысяч военнослужащих (более 3,4 тысячи раненых, около 2,1 тысячи травмированных и почти 3,6 тысячи больных).

Кроме того, Президент принял участие в церемонии памяти украинских воинов, погибших в войне против российских захватчиков. Церемония прошла на Марсовом поле Лычаковского кладбища. В центральной части кладбища с апреля 2022 хоронят погибших в российско-украинской войне.