«Это еще раз подтверждает, что россия страна - террорист»: Сенкевич прокомментировал ракетный удар по николаевской «Могилянке»

Мер Николаева Александр Сенкевич отреагировал на ракетные удар по Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы 17 августа.

Об этом он рассказал в интервью «НІС-ТВ».

Приблизительно за две недели до ракетного удара городские власти увидели в Telegram-канале министерства обороны россии сообщения о том, что якобы в здании университета находятся военнослужащие, оружие и боеприпасы.

- Через неделю после этого мы выехали на место, сделали отдельный сюжет, показали, что это университет – там проходит набор студентов, работает приемная комиссия. Прошлись по университету, увидели, что никакой техники, боеприпасов в этом начальном заведении нет. Проходит неделя, как это было запланировано и сказано предварительно в Telegram-канале министерства обороны россии, прилетает две ракеты и уничтожает университет.

По словам Сенкевича, нанесенные ракетные удары по николаевской «Могилянке» в очередной раз доказывает, что россия является страной- террористом.

- Она (россия, - ПН) уничтожает гражданские объекты, на которых нет военных и у них нет ни одного военного назначения. И мы доказали это всему миру, потому что николаевцам это не нужно доказывать - они знают как выглядел университет, что там есть металлический забор и ворота и через них можно посмотреть, что там внутри - что там нет ни танков, ни военных. Мы показали всему миру: вот он, университет, вот сегодня его разбомбили. Мы будем говорить и показывать как было и как стало.

Напомним, что ранее ночной ракетный удар по Николаеву, в частности по университету, прокомментировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Губернатор отметил, что оккупанты используют все методы для запугивания наших людей.