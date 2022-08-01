Мер Сенкевич заявил, что поврежденная от ракетного удара БСМП скоро откроется: «План - до конца этой недели»

Больница скорой медицинской помощи, которая была повреждена в результате вражеского ракетного обстрела, готовится открыть свои двери для пациентов.

Об этом заявил мер Николаева Александр Сенкевич.

Известно, что БСМП не работала с 1 августа. Однако, по словам городского головы, больницу планируют открыть до 21 августа.

- Благодаря работе сотрудников больницы скорой медицинской помощи, волонтеров и неравнодушных людей уже в ближайшее время, к концу этой недели, больница будет запущена.

Сенкевич подчеркнул, что БСМП также продолжит готовиться к отопительному сезону: все окна будут забиты, проведено дополнительное освещение.

- Некоторые места мы починили, некоторые еще в процессе ремонта. В любом случае, операционные, реанимационные отделения – все они будут подготовлены. После того, как будет показано, что туда можно заводить людей – это будет сделано. Но план - до конца этой недели.

Напомним, как Сенкевич прокомментировал ракетный удар по николаевской «Могилянке»