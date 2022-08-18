Сенкевич рассказал личную позицию ведения программы послевоенного восстановления Николаева с западной помощью: «Мы выступаем заказчиком и принимающей стороной»

Мер Николаева Александр Сенкевич рассказал о своем видении того, как должно происходить восстановление Николаева в рамках помощи международных партнеров.

Об этом Сенкевич рассказал в интервью «НІС-ТВ».

По словам Сенкевича, у городской власти пока нет представления по какому конкретному принципу будут выбираться объекты для послевоенного восстановления.

– Это непонятно до конца на территории всей страны. Это касается не только Николаева, но и Харькова, и Сум и других обстреливаемых городов. Каким же образом будут выбираться объекты для восстановления.

Сенкевич сказал, что часто встречает в интернете сообщения о том, что средства которые будут выделены на восстановление городской инфраструктуры будут разворованы. Поэтому мер предложил свой вариант ведения программы восстановления с минимальным привлечением украинской власти.

- Я, как городской голова считаю, что ни местный, ни областной, ни государственный бюджет не должен касаться этой (зарубежной, - ПН) помощи своими руками. Первое – мы вместе определяем перечень объектов и что будет: водоснабжение, отопление, уборка мусор, его переработка и использование в отоплении. Далее детские сады, разрушенные объекты инфраструктуры, мосты и так далее. После этого выбираем перечень объектов, которые будут ремонтироваться бесплатно за грантовые средства или выделяем ряд объектов, которые будут ремонтироваться с будущей передачей в концессию зарубежным компаниям или зарубежным государственным учреждениям. После этого нужно восстанавливать.

– Моя позиция такова: чтобы эти торги на эти объекты происходили на европейских площадках. Избирались компании по европейским правилам, контролировались по европейскому качеству. Все равно, во всяком случае, будут работать на субподряде наши николаевские местные компании, которые будут выполнять работы под руководством зарубежных компаний и их последующей проверкой, не так как у нас часто бывает: «и так сойдет». Они будут сметы делать, выигрывать тендеры, нанимать компании, рассчитываться с ними и вместе принимать по качеству. То есть мы выступаем заказчиком и принимающей стороной.

По словам Сенкевича, первое, что нужно показать европейским партнерам, что украинскую власть интересуют изменения к лучшему, а не деньги.

- Во-вторых, это отбивает из-под ног почву тех, кто будет говорить: «они наживаются и воруют те средства, которые им дают весь мир». И третье: мы будем иметь качественные объекты, которые сделаны проверенными компаниями, и иметь чистую репутацию, чтобы в будущем увеличивать эту помощь.

Ранее сообщалось, что ущерб от нанесенных ракетных ударов по Николаеву составляет 800 миллионов гривен, но «цифры будут в разы больше».