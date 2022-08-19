Полиция разоблачили разработчика пророссийских вебресурсов: изъято 100 терабайтов пропагандистской информации

Правоохранители разоблачили фигуранта, создавшего вебсайты, на которых размещал публикации в поддержку россии, оккупационных администраций, вооруженных формирований, а также оправдание так называемой «специальной военной операции».

Об этом сообщает Национальная полиция.

Установлено, что 48-летний мужчина в собственном доме установил серверное оборудование, на котором администрировал созданные вебресурсы. Его разоблачили в апреле этого года.

Общий объем пропагандистского контента составил более 100 терабайтов информации, в том числе фото- и видеоматериалы относительно коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, незаконных вооруженных формирований, продвижение идей создания так называемой новороссии и федерализации и популяризации русского мира и так далее.

Аудитория читателей пророссийских ресурсов составляла более 350 000 пользователей ежегодно. Пропагандистские вебсайты стражи порядка заблокировали.

На данный момент, все эти ресурсы заблокированы, а фигуранту сообщено о подозрении по части 2 стати 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). За совершенное подозреваемому грозит до 10 лет заключения.

Напомним, что ранее СБУ задержала двух «хакеров», которые по указке из рф сообщали о фейковых заминированиях.