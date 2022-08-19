На остановке общественного транспорта в Харькове построили первое укрытие

В пятницу, 19 августа, в Харькове установили первую остановку, оборудованную под укрытие для мирного населения.

Об этом сообщает «Суспільне».

В помещении остановки можно будет находится во время сигнала воздушной тревоги и обстрелов. Внутри конструкции - 12 сидячих мест. Также, помещение оборудовано камерами видеонаблюдения.

Кроме того, на остановке предусмотрено около 100 килограмм песка для тушения небольших пожаров.

На наружной стене остановки художники создают мурал, для которого выбрали концепцию с памятниками и элементами архитектуры Харькова.

Известно, что ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что городские власти определили первые 25 мест, где они будут установлены такие сооружения в первую очередь