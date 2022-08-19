В МВД призвали украинцев быть осторожными на День Независимости и реагировать на воздушные тревоги

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин призывает украинцев быть особенно бдительными и внимательными накануне и в день празднования Дня Независимости.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

– Мы прекрасно знаем, что российский лидер любит символизм. Именно поэтому мы ждем «особых сюрпризов» для всех жителей нашей страны, - сказал Енин. - Могу сразу сказать, и это не секрет, что никакого штурма столицы или наступления россиян в этот день не ожидается. В то же время на вооружении у россиян есть и ракеты, и авиабомбы и другие «сюрпризы», приготовленные преимущественно для мирного населения Украины.

- Именно поэтому в эти дни я особо хотел бы обратиться к вам, уважаемые соотечественники, прислушиваться к советам, которые даем мы, дают военные администрации - соблюдать требования комендантского часа и реагировать должным образом на сигналы воздушной или ракетной тревоги, - сказал Енин.

Также он призвал в случае обнаружения подозреваемого звонить на горячую линию Нацполиции. МВД и СБУ анализируют всю возможную информацию об активизации диверсионно-разведывательных групп, в том числе из Беларуси.