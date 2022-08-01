Генсек ООН Гутерреш прибыл в Одессу - он посетил порт и прокомментировал ситуацию вокруг ЗАЭС

В пятницу, 19 августа, в Одессу с официальным визитом прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Об этом сообщает «Суспільне».

Гутерреш посетил Одесский порт, откуда экспортируется зерно в рамках стамбульского соглашения а также прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Запорожской АЭС.

«Если бы территория станции была демилитаризована, этот вопрос обстрелов и обвинения в них российской и украинской сторон был уже урегулирован. Электричество с электростанции является украинским, оно нужно украинскому народу, особенно во время зимнего периода, и этого нужно соблюдать», - сказал Генсек.

Вместе с Гутеррешем в Одессу прибыл также Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Сегодня в трех портах Одесщины 10 судов готовы к загрузке. Мы ожидаем, что сможем получить 40 заявок на запад в Одесский порт еще судов. Поэтому я рад отчитаться, что инициатива работает», - отметил Министр.

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Напомним, что ранее Зеленский и генсек ООН Гутерреш обсудили освобождение украинских военнопленных.