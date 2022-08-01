ФСБ рф готовила для Украины два марионеточных правительства - во главе с Януковичем и его бывшими соратниками, - WР

Во время полномасштабного вторжения россии в Украину российская спецслужба готовила два марионеточных правительства — во главе с беглым президентом Виктором Януковичем для Киева и его бывшими соратниками для юго-восточной части Украины.

Об этом говорится в материале The Washington Post, передает «Бабель».

В украинской разведке изданию рассказали, что россияне планировали сначала захватить Киев и посадить там марионеточное правительство.

«Это повлекло бы за собой эффект домино, и россияне стали бы усиливать свое присутствие в регионах», - добавили в сообщении.

Для оккупации россияне подготовили по меньшей мере два варианта марионеточных правительств. В Укриане считают, что таким образом путин хотел иметь несколько вариантов.

Одна группа во главе с Януковичем находилась в Беларуси, куда прибыл 7 марта.

«После этого (приезда в Беларусь, - ПН) Янукович написал открытое письмо Зеленскому, в котором призвал его прекратить войну, сдаться и подписать мирные соглашения. Украинская разведка уверяет, что в течение недели глава охраны Януковича по меньшей мере трижды общался со старшим офицером ФСБ, который занимался Украиной», - отметили WР.

Сам Янукович на запросы журналистов не отреагировал, а его соратник, экс-премьер Азаров назвал «чепухой» заявления о планах вернуть Януковича к власти в Украине.

Вторую группу россияне готовили для оккупированных территорий юго-восточной Украины. В нее включили бывших соратников Януковича, среди которых был и экснардеп Олег Царев. В комментарии журналистам Царев рассказал, что в первые недели войны он даже был под Киевом вместе с «друзьями», которых отказался назвать. В то же время он возразил, что имел какие-то договоренности накануне вторжения.

Напомним, что ранее WP написали, что путин хотел захватить большую часть Украины и считал, что Запад только возмутится без конкретных действий.