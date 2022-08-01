Кабмин разрешит мужчинам-представителям украинского бизнеса выезжать заграницу

Кабинет Министров разрешил с 1 сентября выезжать за границу представителям украинского бизнеса, официально выплачивающим зарплату и не имеющим задолженности по налогам и сборам.

Об этом в эфире телемарафона заявила первый вице-премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, одновременно может уехать не более 10% штатной численности работников по заявке работодателя, которую он может подать через портал «Дія».

«Мы сегодня на Кабмине приняли решение, что с 1 сентября бизнес, официально выплачивающий зарплату, не имеющий задолженности по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата не менее 20 тысяч гривен, 10% численности работников, однако не более 10 человек будут иметь возможность выезжать за границу на срок до 7 дней по заявке работодателя на портале Дія», - добавила первый вице-премьер.

По словам Свириденко, это решение важно для бизнеса, «чтобы они (предприниматели, - ПН) имели возможность участвовать в международных мероприятиях, подписывать контракты и возвращаться в Украину, чтобы развивать свой бизнес».

Напомним, что ранее Зеленский лишил депутатов ВР дипломатических паспортов, чтобы они не злоупотребляли поездками заграницу.