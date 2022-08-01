Николаевские морпехи передали гуманитарную помощь жителям прифронтовой громады

В день христианского праздника Яблочного спаса бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в рамках гражданско-военного сотрудничества передали территориальной громаде Николаевской области гуманитарную помощь.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й бригады.

– В трудные времена борьбы за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства украинский народ как никогда поддерживает свои Вооруженные Силы. Выражая благодарность и обеспечивая защиту местного населения, бригада и дальше будет поддерживать социально незащищенные слои общества в зоне своей ответственности, - отметил командир воинской части, полковник Виктор Сикоза.

Напомним, ранее самый молодой волонтер Николаева передала морпехам портативную зарядную станцию.