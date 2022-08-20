Авиакомпания Wizz Air передумала возобновлять полеты в москву

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air Abu Dhabi сняла с продажи на своем сайте ранее выставленные на продажу билеты на рейсы из Абу-Даби в москву и обратно.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее в компании объявили о возобновлении полетов в москву из-за «большого спроса». Планировалось, что с 3 октября рейсы будут выполняться каждый день. Билеты с 11 августа были доступны для покупки на сайте авиакомпании.

Однако, продажу билетов решили отменить на фоне растущей критики по поводу решения о возобновлении.

В заявлении об отсрочке рейсов компания упомянула «ограничения отраслевой цепочки поставок».

Ранее сообщалось, что россия не вернула 400 лизинговых самолетов на 10 миллиардов долларов.