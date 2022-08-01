Работников ЗАЭС, которые снялись в роспропаганде, уволят

НАЭК «Энергоатом» заявил, что сотрудники Запорожской АЭС, принявшие участие в съемках пропагандистских видео оккупантов, будут уволены.

Об этом «Энергоатом» сообщил в Telegram.

«Отдельные «действующие работники станции», принявшие участие в прорашистских видеопостановках, со следующего понедельника переходят в категорию «НЕ действующих», потому что будут уволены за измену и коллаборационизм», - говорится в сообщении.

В НАЭК добавили, что 2 дня назад россияне привезли в Энергодар большую группу пропагандистов и провели совещание с военными в гостинице местного предпринимателя Данильченко «Алиса».

А уже через час после этого оккупанты с ближайших окрестностей Энергодара начали минометный обстрел промзоны АЭС. Кроме того, они ударили из «Градов» – якобы в ответ на «украинские» обстрелы промзоны – по Никополю и Марганцу, убив и ранив там нескольких мирных украинцев. А после этого заявили о намерении «остановить ЗАЭС» якобы из-за «украинских обстрелов».

«Энергоатом» подчеркнул, что Украина никогда не вела, не ведет и не будет вести обстрелы на площадке атомной станции и в городе Энергодар, потому что «ни при каких условиях не готова пренебрегать ядерной безопасностью, жизнью и здоровьем собственных граждан».

НАЭК добавила, что по состоянию на 08:00 20 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, поскольку периодические обстрелы российскими войсками повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

«Энергоатом» требует немедленно вывести с территории ЗАЭС всех российских военных, их технику и оружие, а также представителей «Росатома».

Напомним, Зеленский призвал вывести оккупантов с ЗАЭС: «Иначе можно выбросить на свалку все международные документы по ядерной безопасности».