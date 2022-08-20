Кабмин определил перечень стран, в которых украинцам разрешено использовать документы из «Дії»

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20.08.2022 15:04

Кабинет министров разрешил гражданам Украины использовать персональные данные из приложения «Дія» за границей и определил перечень стран, где это можно сделать.

Об этом говорится в постановлении правительства №910 от 16 августа 2022 года.

Украинцы могут пользоваться заграницей своими электронными документами и другими персональными данными, хранящими и предоставляющими приложение для получения публичных услуг за пределами Украины. Эта информация будет передаваться из Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Согласно документу, использовать данные из «Дії» имеют право иностранные учреждения в государствах, которые заботятся о защите персональных данных. Среди таких стран:

  • Австралия
  • Азербайджанская республика
  • Аргентинская Республика
  • Буркина-Фасо
  • Великое Герцогство Люксембург
  • Греческая Республика
  • Грузия
  • Государство Израиль
  • Ирландия
  • Исламская Республика Мавритания
  • Итальянская Республика
  • Канада
  • Княжество Андорра
  • Княжество Лихтенштейн
  • Княжество Монако
  • Королевство Бельгия
  • Королевство Дания
  • Королевство Испания
  • Королевство Марокко
  • Королевство Норвегия
  • Королевство Таиланд
  • Королевство Швеция
  • Латвийская Республика
  • Литовская Республика
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Португальская Республика
  • Республика Австрия
  • Республика Албания
  • Республика Болгария
  • Республика Босния и Герцеговина
  • Республика Эстония
  • Республика Исландия
  • Республика Кабо-Верде
  • Республика Кипр
  • Республика Мальта
  • Республика Молдова
  • Республика Северная Македония
  • республика Польша
  • Республика Сан-Марино
  • Республика Сенегал
  • Республика Словения
  • Республика Хорватия
  • Республика Черногория
  • Румыния
  • Словацкая Республика
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
  • Соединенные Штаты Америки
  • Восточная Республика Уругвай
  • Тунисская Республика
  • Турецкая Республика
  • Венгрия
  • Федеративная Республика Германия
  • Финляндская Республика
  • Французская Республика
  • Чехия
  • Швейцарская конфедерация.

В то же время, в постановлении отмечается, что персональные данные украинцев не могут передаваться иностранным учреждениям из стран, признанных Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, или из стран, входящих в таможенные и военные союзы с такими государствами.

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