Кабмин определил перечень стран, в которых украинцам разрешено использовать документы из «Дії»

Кабинет министров разрешил гражданам Украины использовать персональные данные из приложения «Дія» за границей и определил перечень стран, где это можно сделать.

Об этом говорится в постановлении правительства №910 от 16 августа 2022 года.

Украинцы могут пользоваться заграницей своими электронными документами и другими персональными данными, хранящими и предоставляющими приложение для получения публичных услуг за пределами Украины. Эта информация будет передаваться из Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Согласно документу, использовать данные из «Дії» имеют право иностранные учреждения в государствах, которые заботятся о защите персональных данных. Среди таких стран:

Австралия

Азербайджанская республика

Аргентинская Республика

Буркина-Фасо

Великое Герцогство Люксембург

Греческая Республика

Грузия

Государство Израиль

Ирландия

Исламская Республика Мавритания

Итальянская Республика

Канада

Княжество Андорра

Княжество Лихтенштейн

Княжество Монако

Королевство Бельгия

Королевство Дания

Королевство Испания

Королевство Марокко

Королевство Норвегия

Королевство Таиланд

Королевство Швеция

Латвийская Республика

Литовская Республика

Нидерланды

Новая Зеландия

Объединенные Арабские Эмираты

Португальская Республика

Республика Австрия

Республика Албания

Республика Болгария

Республика Босния и Герцеговина

Республика Эстония

Республика Исландия

Республика Кабо-Верде

Республика Кипр

Республика Мальта

Республика Молдова

Республика Северная Македония

республика Польша

Республика Сан-Марино

Республика Сенегал

Республика Словения

Республика Хорватия

Республика Черногория

Румыния

Словацкая Республика

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Соединенные Штаты Америки

Восточная Республика Уругвай

Тунисская Республика

Турецкая Республика

Венгрия

Федеративная Республика Германия

Финляндская Республика

Французская Республика

Чехия

Швейцарская конфедерация.

В то же время, в постановлении отмечается, что персональные данные украинцев не могут передаваться иностранным учреждениям из стран, признанных Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, или из стран, входящих в таможенные и военные союзы с такими государствами.