Хакеры запустили по крымскому телевидению видео с Зеленским, который напомнил российским чиновникам, что им не будет покоя на полуострове

Украинские киберактивисты взломали крымское телевидение. Его зрители смогли увидеть видео, в котором президент Владимир Зеленский пообещал оккупантам максимально неспокойную жизнь на крымской земле.
Об этом сообщили в Twitter ИнфоВойска Украины.
— Пусть каждый из российских чиновников, захвативших драгоценную землю в Крыму, помнит – это не та земля, где им будет покой, – подчеркнул президент.
Также в видео звучит песня Тины Кароль «Украина – это ты».
Кибер хлопок в Крыму— ИнфоВойска Украины (@i_army_org) August 20, 2022
Украинские хакеры сломали крымское телевидение
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Крым – это Украина!
Слава Украине!! pic.twitter.com/qe66JrbLCw
Напомним, в оккупированном Крыму рядом с военным аэрордром оккупантов раздались взрывы.