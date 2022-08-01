Хакеры запустили по крымскому телевидению видео с Зеленским, который напомнил российским чиновникам, что им не будет покоя на полуострове

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20.08.2022 14:46

Украинские киберактивисты взломали крымское телевидение. Его зрители смогли увидеть видео, в котором президент Владимир Зеленский пообещал оккупантам максимально неспокойную жизнь на крымской земле.

Об этом сообщили в Twitter ИнфоВойска Украины.

— Пусть каждый из российских чиновников, захвативших драгоценную землю в Крыму, помнит – это не та земля, где им будет покой, – подчеркнул президент.

Также в видео звучит песня Тины Кароль «Украина – это ты».

Напомним, в оккупированном Крыму рядом с военным аэрордром оккупантов раздались взрывы.

Фотофакт