ВПО, не получившие финансовую помощь, смогут повторно оформить заявку на выплаты

Переселенцы, которые не получили выплаты, смогут повторно оформить заявку на помощь. Соответствующее решение принято правительством.

Об этом сообщает в Faсebook Минреинтеграции.

«Внутри перемещенные лица, которые подавали заявления через «Дію» до 30 апреля 2022 года, но не получили помощи, смогут дополнительно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату», - говорится в сообщении.

Для получения помощи необходимо:

- прийти в орган соцзащиты населения;

- написать заявление;

- дополнительно подать информацию, хранящуюся на носителях, что подтверждает факт подачи заявления через приложение «Дія»;

«Помощь предоставляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Это можно сделать до 1 октября 2022», - отметили в Минреинтеграции.

Напомним, в «Дії» улучшат функционал для переселенцев, чтобы они могли изменить местонахождение или сняться с учета.