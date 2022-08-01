У нас есть поэтапный план восстановления, и мы уже его реализовываем: Интервью с ректором НУК Евгением Трушляковым

15 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по главному корпусу Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова в Николаеве. Здание получило значительные повреждения.

Несмотря на это, университет продолжает жить жизнью учебного заведения прифронтового города. Проводит вступительную кампанию, строит планы и готовится к новому учебному году. О том, как это происходит, мы поговорили с ректором НУК имени адмирала Макарова Евгением Трушляковым.

– Для многих университетов сейчас, пожалуй, самый главный вопрос – это вступительная кампания. Как обстоит ситуация в этом направлении в НУК?

– Набор студентов продолжается, можно сказать, в самом разгаре. С начала августа мы активно занимаемся набором, активно работает наша приёмная комиссия. Мы основательно подготовились, разместили всю необходимую для абитуриентов информацию и на сайте, и в социальных сетях. Наша приемная комиссия в очень современном стиле ведет вступительную кампанию. Лично мне нравится, был бы я абитуриентом – я бы с удовольствием подал бы документы в НУК.

– Какие самые востребованные специальности будут в это время?

– По традиции, безусловно будут оставаться на первых позициях, как у нас говорят, «элитные специальности»: юридического, экономического направления, журналистика. Они, как мне кажется, останутся по-прежнему популярными среди абитуриентов. Мне приятно сейчас заметить то, что возрастает сейчас количество инженерно-технических специальностей и направлений. Динамика сейчас в этом направлении будет заметно выше. То же кораблестроение, хоть и говорят, что оно сейчас находится в не очень приглядном виде, но, тем не менее, востребованность инженерных кадров в этом направление очень растет. И что интересно: не только среди наших граждан Украины, но и среди наших зарубежных партнёров. Тот же Китай, с которым мы очень активно работаем, у нас каждый год увеличивается набор. И на этот, такой тяжелый год, у нас очень увеличивается количество китайских ребят, с которыми у нас заключены программы двойных диплом, или даже на обычных англоязычных программах по кораблестроению. Они очень увеличиваются. В этом году мы ожидаем, несмотря на войну, рост количества первокурсников из Китая.

– Учитывая то, что много жителей города выехали, хватает ли преподавателей на это количество студентов? Как на данный момент обстоят дела со штатом?

– Не только у нас, но и в других университетах, большое количество преподавателей, особенно женщин выехали либо заграницу, либо в западные регионы Украины. Но тем не менее, они могут вполне резонно, качественно выполнять свою работу, свою преподавательскую миссию в онлайн-режиме. Потому что обучение во всех николаевских учреждениях начнется, это однозначно, в онлайн-режиме из-за соображений безопасности. Поэтому, я думаю, что никаких проблем нет. Даже те, кто выехал - они у нас постоянно на связи. Собственно говоря, мы и учебный год дистанционно заканчивали, и защиты некоторые проводили дистанционно даже для иностранцев, и все прошло качественно. Я абсолютно не сомневаюсь в эффективности и качестве такого режима. Если бы он таким не был, или были бы какие-то претензии – не было бы у нас сотрудничества с иностранцами. А так-то все мы выполнили на «ура»: обязательства перед иностранными партнерами, защиты провели с видеофиксацией на достаточно высоком уровне. Конечно, будут определённые сложности с лабораторными работами. Но у нас сейчас очень эффективно работают наши преподаватели по разработке методов онлайн-работ. Безусловно, не все возможно, некоторые из них требуют присутствия студентов, но мы достаточно большое количество именно лабораторных работ сейчас перевели в режим онлайн. Это сложно, но это возможно. Что касается лекционных, семинарских занятий – никаких проблем с тем, чтобы проводить их дистанционно, нет.

Кроме того, хотел бы напомнить, что НУК – это все-таки научно-исследовательская база и такой центр науки Украины. Поэтому даже в это военное время наши профессора и ученые не останавливают свои экспериментальные и научные работы в различных областях, и мы принадлежим к очень малому количеству университетов в Украине, которые в военное время продолжают выполнять различные хоздоговорные работы. Причем не только украинских заказчиков, но и зарубежных партнеров. Я думаю, что это показатель, что наука в НУК не останавливается и наши ученные ценятся не только у нас в стране, но и за рубежом – это очень важно.

– Действует ли в университете программа психологической помощи? Ведь не все могут справиться с эмоциями, когда вокруг война.

– Да, это достаточно сложно психологически, когда ощущаешь, что в соседнем районе идут обстрелы, или когда под боком может прозвучать взрыв. Это сложно как для студентов, так и для преподавателей. С прошлого семестра у нас заработала наша психологическая служба, она оказывает поддержку студентам и преподавателям, насколько это возможно. Безусловно дает свои плоды. Сам процесс онлайн-занятий можно или даже нужно прерывать, когда воздушные тревоги и мы будем вынуждены прерывать эти занятия, потому что безопасность людей для нас в приоритете, все остальное – на втором месте.

– Вероятно, в первую очередь в такой помощи нуждаются те работники университета, которые остаются в городе и ходят на работу.

– Я склоняю голову и приклоняю колено перед всеми нашими преподавателями и сотрудниками, которые с 24 февраля по нынешний день остаются здесь. Каждый день на работе и под обстрелами и ночами бессонными из-за всего этого. Они не просто выполняют свои функции – они делают много всего другого. При нашем университете с самого начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину был создан гуманитарный штаб. Мы не пиарим себя, а просто очень активно работаем. Там как раз работают все наши преподаватели и студенты, которые в свободное от основных обязанностей время выполнили массу необходимых городу работ по поддержке жителей. Начиная от наших городских больниц №1, 2, 3, БСМП, роддомов №1, 2, различные клиники для престарелых, разным территориальным громадам: Снигиревская, Баштанская. Даже когда Херсон уже был, мы передавали туда медицинские и продовольствие грузы, одежду. Очень большое количество грузов переработали, которые исчисляются десятками, если не сотнями тонн.

Я подчеркиваю, что это не только для наших сотрудников и студентов, а для всех горожан и не только нашего города и области. Мы его сами организовали и получали грузы от наших партнеров из-за рубежа (Прибалтийские страны, Чехия), из центральной и западной Украины: Черновцы, Полтава, Луцк, Львовская область. У нас очень много партнеров и друзей, которые активно помогают. Они знают, что Николаев – прифронтовой город, поэтому очень помогали и помогают до сих пор. А мы в свою очередь, по мере возможности помогаем всем, и военным в том числе. Это идет от сердца и ни к чему не обязывает.

– Если говорить за обучение в режиме офлайн, способен ли НУК обеспечить студентам и преподавателям безопасность?

– Мы обязательно начнем обучения 1 сентября, оно будет в дистанционном режиме. Далее, если ситуация будет позволять – какие-то занятия, где это возможно, мы будем переносить в офлайн. Особенно, это касается лабораторных работ – у нас есть лаборатории с хорошим оборудованием. Онлайн это, к сожалению, не заменит. В этом случае нужно иметь безопасные укрытия. В нашем городе очень мало сертифицированных бомбоубежищ или укрытий, но все подвальные помещения можно использовать как временные укрытия. Во всех наших корпусах есть такие помещения. Около двух месяцев назад мною было выдано распоряжение, в котором сказано, что во время сигнала воздушной тревоги все сотрудники, преподаватели, студенты обязаны спуститься в бомбоубежище. Не сильно приятно об этом рассказывать, но этот приказ и то, что наши очень дисциплинированные сотрудники выполнили его, позволило нам избежать жертв при ракетном обстреле нашего главного корпуса. Сильный был удар: три прямых попадания, два рядом. Но благодаря тому, что люди спустились в подвал, были там в момент прилёта – жертв удалось избежать. Это правило, которое обязательно нужно всем соблюдать.

– Как выдумаете, почему российские оккупанты ударили по университету?

– Это был очень черный день в истории нашего университета, в истории нашего города. Потому что для города НУК – не просто визитная карточка, это символ города. Наверное, каждая третья николаевская семья как-то связанна с НКИ. Это главный университет нашего города, узнаваемый и уважаемый везде. И то, что был нанесен удар именно по такому ВУЗу, это, наверное, тоже говорит о том, что наши враги понимают и хотят уничтожить то, что представляет ценность не только для города, для всей страны. Не хочется вспомнить об этом дне, потому что в результате ракетного удара около 75-80% окон были повреждены и где-то половина аудиторного фонда в главном корпусе была разрушена, либо очень сильно пострадали.

– Уже есть понимание о размере материального ущерба, который был нанесен университету этим ракетным ударом?

– Убытки в материальном плане сложно назвать, очень много работы нам предстоит провести еще. Безусловно, экспертизу мы делаем, но мы имеем достаточно четкий план по восстановлению нашего главного корпуса. Он будет примерно в три этапа. На это уйдет минимум год, а, может, даже больше. Но есть уже определенные позитивные сдвиги с точки зрения финансирования этих работ.

Когда к нам приезжал министр образования и науки Сергей Шкарлет (28 июля, – ПН), он нам сказал, что мы будем одним из тех немногих университетов, которые включат в программу финансирования по восстановлению. Это очень значимый шаг.

Плюс очень много сейчас обращается наших партнеров, выпускников, чтобы предоставить какую-то помощь. У нас есть ассоциация выпускников и мы открыли гривневые и валютные счета и любой желающий, не только выпускник, любая организация может перечислить средства на восстановление университета. Эти средства будут тратиться на ремонтные работы, покупку материалов, мы будем отчитываться за каждую копейку. Потому что очень много людей отдают последнее, чтобы помочь своей альма-матер, поэтому я очень всем благодарен. Думаю, что это замечательно, что несмотря на это время, люди обеспечивают наше будущее.

– Это однозначной черный день в жизни университета, но мы видим, как во многих местах делают выставки сгоревшей российской техники, оружия, чтобы как-то зафиксировать все эти преступления, показать, с чем имеем дело. У вас есть в планах что-то подобное?

– У нас есть музей истории университета, который мы открыли 2 года назад. Теперь мы будем делать отдельный зал для военных экспонатов: ракеты, их остатки, обломки ракет, которые прилетели не только в этот корпус, но и в другие. Таких «подарков» у нас собралось много. К слову, сохранились часы, которые остановились в 7:52 – момент удара. И вот эти экспонаты мы, надеюсь, будем показываться следующим поколениям и говорить «вот смотрите, какие дружеские подарки мы получали».

– Если говорить о поврежденном корпусе, его сейчас изолируют? Уже есть понимание, можно ли его восстановить?

– У нас есть план восстановления главного корпуса, который состоит из трех этапов. Первый этап достаточно быстро осуществим, и мы уже сделали достаточно много, чтоб его реализовать. Это восстановление электроснабжения, водоснабжения. Часть работ по их восстановлению мы уже провели. Самым сложным будет третий, заключительный этап. Там, где наиболее существенные разрушения, где пролеты разрушены, работы мы будем проводить в последнюю очередь. Естественно, чтобы не мешали все эти разрушения, место, куда был нанесен ракетный удар, будет изолировано. По мере нахождения средств будем все восстанавливать. Поэтапный план восстановления корпуса есть, есть определенные надежды на финансирование. Кроме того, у нас есть хорошие партнеры, которые также помогут.

– Китайские партнеры предлагали помощь?

– Предлагали. Несмотря на ситуацию на более высоких уровнях, в человеческом плане помощь от них очень хорошая. У нас отличные отношения и наши китайские друзья во всем нам помогают и выражают свое сочувствие. Думаю, и тут все будет хорошо.

– А преподавательский состав к себе китайские партнеры приглашали?

– Конечно. В мирное время у нас были моменты, когда по два десятка наших профессоров читали лекции за рубежом, или участвовали в конференциях. Было в один месяц, я посчитал, 20 профессоров нашего университета одновременно были за рубежом. Читали лекции, или в каких-то конференциях участвовали.

Но в нынешних условиях важно сохранить коллектив, удержать людей. Возможно, сейчас не очень сильно уделяют этому внимание, но наши кадры очень ценят за рубежом. И их приглашают, обещают хорошие перспективы, достойную заработную плату. И это нормально, когда люди стремятся к лучшим условиям. Поэтому наша задача сделать создать условия, чтобы кадры остались в Украине и продолжали работать на благо как университета, так и Николаева и Украины в целом.

– После ракетного удара были разговоры о том, чтобы эвакуировать университет из города. Сейчас этот вопрос все еще актуален?

– Необходимо предусматривать разные варианты событий. И мы безусловно их предусматриваем. У нас есть определенный план, о котором я не буду говорить. Но мы однозначно верим в нашу победу, мы верим, что мы выстоим, мы обязательно будем в Николаеве, будем продолжать славную историю НКИ.

– Чтобы вы сказали будущим первокурсникам? Какие слова поддержки?

– Мотивация может быть одна: если ты патриот своей страны, Николаева, если ты любишь землю, на которой родился ты и твои родители, и у тебя есть вера в это – то это дает тебе силы и возможности преодолеть любые сложности и трудности. Вообще в жизни так, если человек во что-то верит, то это ему помогает горы свернуть. Если веры нет, то какая бы там не была поддержка – это все сложно сделать. Поэтому в первую очередь должна быть вера. Вера в будущее, вера в то, что мы все преодолеем и все будет хорошо.

Чтобы укрепить эту веру, мы – преподаватели и администрация университета – будем делать все от нас зависящее. Мы будем подкреплять эту веру нашими традициями, нашей историей, которую никто не изменил – она у нас была, есть и будет. Замечательная история университета и людей, которые работали и учились здесь. Это поможет и первому курсу, и всем остальным все преодолеть.

Беседовала Алена Сидорова, специально для «Преступности.НЕТ»