Оккупанты на Херсонщине из-за нехватки кадров назначают «руководителями» людей из россии

Во временно оккупированную Херсонскую область начали завозить чиновников из россии из-за нехватки кадров для «руководящих должностей».

Об этом сообщил в Теlegram глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, в регионе оккупанты из-за нехватки кадров в должности гауляйтеров начали заводить чиновников из рф. На должности директоров школ, старост и руководителей предприятий россияне принимают всех желающих — у этих людей нет опыта работы и профильного образования.

Также он заявил, что противник давит на предпринимателей, чтобы они «переоформили документы в новой налоговой». Тем, кто отказывается делать это, угрожают забрать или закрыть бизнес.

Ранее сообщалось, что в россии госслужащих «двойными окладами в рублях» призывают на работу в оккупированные территории Украины.