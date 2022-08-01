Николаевские волонтеры получили велосипеды из Норвегии в рамках кампании #BikesForUkraine

Николаевские волонтеры получили 28 велосипедов от благотворителей из Норвегии в рамках кампании #BikesForUkraine. Велосипеды должны повысить мобильность волонтеров и волонтеров, и позволят непосредственно развозить гуманитарную помощь тем, кто в этом больше нуждается.

Об этом пишет Рубрика.

Сначала гуманитарный груз доставили в Ужгород, а уже оттуда велосипеды отправились в Николаев. Велосипеды собирали норвежцы Нина и Том, двоюродные сестра и брат. Для этого они даже привлекли соцсети и несколько местных газет, чтобы побуждать людей приносить велосипеды, чтобы отдать их украинцам.

«Война показала, что велосипед – доступное и удобное транспортное средство, позволяющее добраться до пункта назначения даже тогда, когда нет ни транспорта, ни бензина. Услышав об этой инициативе, мы сделали коллективную заявку на велики от гуманитарных штабов Николаева. Велосипеды отгрузили в Закарпатье. А дальше мы организовать трансфер в Николаев и раздали их волонтерам», – говорит Евгений Гомонюк, коммуникационный менеджер проекта.

В целом велосипеды для взрослых получили представители 10 гуманитарных штабов и волонтерских центров города для своей деятельности. Это Гуманитарный штаб «ДОФ», Гуманитарный штаб «МрійДій», Гуманитарный штаб «СпівДія хаб Николаев», Гуманитарный штаб Корабельного района «Корабельный край», Волонтерский штаб Inspire Volunteers, Волонтерское объединение «HOME'як» и другие. Все они ежедневно осуществляют доставку продуктовых пакетов, детских и гигиенических наборов, медикаментов нуждающимся жителям города Николаева и Николаевской области.

«Вместе с этими ребятами делаем все возможное для преодоления гуманитарного кризиса и наступления нашей победы. Имея дополнительный транспорт, они будут выполнять свое чрезвычайно важное дело быстрее. А значит, еще больше николаевцев получат помощь, особенно те, кто не может самостоятельно стоять в очередях за гуманитаркой. Поэтому очень благодарим всех наших друзей, партнеров и волонтеров за поддержку», – добавляет Евгений Гомонюк.

Инициаторами кампании #BikesForUkraine являются U-Cycle (Ассоциация велосипедистов Киева), ОО «Эко Город» (Чернигов), ОО «Молодежное объединение Экстрим стайл» (Сумы), ОО «Городские реформы» (Харьков), ОО «ФОРЗА» ( Ужгород).

Инициативу в Николаеве реализует Ресурсный центр общественных инициатив по партнерству с Агентством развития Николаева.

Целью компании #BikesForUkraine является улучшение мобильности украинских волонтеров и волонтеров в городах, наиболее пострадавших от войны. А также сделать гуманитарную помощь более доступной для тех, кто больше ее нуждается.