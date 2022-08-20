В Польше собираются быстро и полностью декоммунизировать публичное пространство от советских памятников

Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий хочет как можно быстрее завершить процесс декоммунизации публичного пространства.

Об этом сообщает «Польское радио».

Навроцкий обратил внимание, что демонтаж памятников тем, кто принадлежал к сфере советского влияния коммунистической власти, в последнее время происходит очень быстро.

«Только за последние три месяца мы убрали 20 советских памятников, но в нашем списке 60. Это очень быстрый темп, но это вопрос, который нужно было решить давно», – оценил глава Института национальной памяти в интервью PAP.

Он отметил, что тепепь в Польше компенсируют недостаточную деятельность в последние годы. К тому же, он хочет быть тем руководителем Института национальной памяти, который завершит процесс декоммунизации в публичном пространстве Польши.

Напомним, в Киеве декоммунизировали Арку дружбы народов.