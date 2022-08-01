СНБО опровергло главные фейки вокруг покупки спутника для украинских военных

Среди украинцев начала распространяться дезинформация вокруг покупки спутника для ВСУ. В СНБО опровергли главные фейки.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Отмечается, что неправдивыми являются утверждения, что собранные украинцами средства на «Байрактары» были потрачены на «какой-то непонятный спутник».

В ЦПД напомнили, что все три «Байрактара» компания Baykar Makina передаст Украине бесплатно. В то же время решение о покупке спутника принималось не единолично Фондом Сергея Притулы, оно было принято на основе консультаций с специалистами Минобороны, ГУР, СБУ и министром обороны Алексеем Резниковым.

Также фейковой является информация о том, что за средства украинцев спутник не купили а якобы взяли в аренду. Спутник был куплен и украинцы смогут пользоваться им до конца его «жизни». При этом компания ICEYE предоставила в пользование Украине «созвездие» из более чем 30 своих спутников в год.

Не соответствуют действительности утверждения о том, что покупка спутника была неоправданной, поскольку ВСУ и так получают спутниковые снимки от западных союзников.

«Информацию со спутников партнеров ВСУ получали, но менее оперативно и только то, что нам предоставляли. Возникал вопрос актуальности и скорости данных», - подчеркнули в ЦПД.

Напомним, что ранее Фонд Притулы купил для ВСУ спутник. Для этого использовали 600 миллионов гривен, которые сначала собрали на покупку «Байрактаров», но затем турецкая компания согласилась бесплатно передать беспилотники ВСУ. После приобретения спутника в соцсетях появилась критика этого шага. Теперь министр обороны объяснил важность приобретения спутника для Украины.

Также министр обороны объяснил, почему приобретение «народного спутника» было критически важным для Украины.