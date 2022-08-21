За первое полугодие количество разводов в Украине сократилось вдвое, а поженились почти 104 тысяч пар

В Украине за первые шесть месяцев 2022 года женились почти 104 тысяч пар. В то же время было зарегистрировано 7,6 тысяч разводов.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Там подчеркнули, что в первом полугодии было почти вдвое меньше разводов, чем в прошлом году.

«Да, органы государственной регистрации актов гражданского состояния в первом полугодии 2022 года составили 103 903 актовых записей о браке и 7 632 о расторжении брака», — говорится в сообщении.

По данным Минюста, за такой же период 2021 года было зарегистрировано 85 960 браков и 13 153 разводов