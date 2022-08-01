На платформе UNITED24 запустили новую инициативу для поддержки Украины

В рамках проекта «24 000 друзей Украины» благотворители из разных стран могут оформить ежемесячную подписку на UNITED24 за 24 доллара.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Почему именно 24 ? Ведь это число имеет большое значение для каждого украинца. 24 августа - День Независимости Украины. 24 февраля началось широкомасштабное наступление русских войск. 24 часа в сутки украинские военные защищают наше государство», – написал Федоров.

Подписаться на ежемесячный донат можно по ссылке .

United24 (укр. Объединенные24) — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны.

5 мая Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United24, первая составляющая которой – онлайн-платформа для сбора средств на поддержку государства. Собранные средства будут распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.

Все средства поступают на счета Национального банка и закреплены за профильными министерствами: Министерством обороны, Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

Отчеты на платформе обновляются каждые сутки. 5 июня 2022 года роскомнадзор заблокировал сайт United24 по решению генеральной прокуратуры рф.