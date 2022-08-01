Финская компания появилась создала первую станцию, сохраняющую тепловую энергию с помощью песка

Финская компания Polar Night Energy и поставщик возобновляемой энергии Vatajankoski создали первый в мире накопитель тепловой энергии на основе песка для централизованного теплоснабжения.

Об этом пишет Рубрика.

Это стальной контейнер шириной около 4 метров и высотой 7 метров, обладающий автоматизированной системой накопления тепла и 100 тонн песка внутри. Именно в этом «акумуляторе» он нагревается благодаря отработанному теплу, выделяемому при работе серверов компании Vatajankoski.

В результате теплоаккумулятор имеет 100 кВт тепловой мощности и 8 МВтч энергетической мощности.

Накопитель с запатентованной системой хранения тепла Polar Night Energy расположен на территории электростанции Ватаянкоски и обеспечивает теплом сеть централизованного теплоснабжения в городе Канкаанпаа.