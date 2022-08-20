Для участия в проекте IT Generation украинцы уже подали около 100 тысяч заявок

Проект IT Generation, благодаря которому украинцы смогут бесплатно получить профессию в сфере IT, вызвал немалый ажиотаж среди населения, ведь за отведенное для подачи заявок на обучение время их было подано около 100 тысяч.

Об этом рассказал в интервью «Укринформу» министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает издание Delo.ua.

«На первом этапе мы отбирали школы для участия в проекте, а с 8 по 21 августа продолжается набор студентов. Сейчас в программе принимают участие 22 школы, которые в скором времени начнут учить украинцев. Всего поступило 117 заявок от учебных заведений, набор которых проходил в июле... По состоянию на сегодняшний день школы уже получили почти 100 тысяч заявок на получение новой профессии. То есть могу говорить, что есть большой ажиотаж и спрос на это направление», - отметил он.

По его словам, у Минцифров нет вопросов о том, насколько будет качественным процесс обучения, который начнется уже осенью, ведь критериями отбора школ предусмотрено, что они должны работать не менее полутора лет, иметь хорошую репутацию и, собственно, программы, которые предусматривает проект.