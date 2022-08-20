Warrior Games: Украинка из ВСУ Майя Москвич завоевала золотую медаль в пулевой стрельбе из ружья

Украинская военнослужащая Майя Москвич завоевала золотую медаль в пулевой стрельбе из ружья на Warrior Games, проходящем в США.

Об этом сообщила нардепка Соломия Бобровская.

«Наша волынянка, военнослужащая Майя Москвич завоевала только на Warrior Games золотую медаль в пулевой стрельбе из ружья. Поздравляем, гордимся и держим кулаки за всю нашу сборную», – сообщила Бобровская.

Отметим, что сборная Украины принимает участие в Warrior Games впервые. На соревнование в штат Флорида, приехали 32 спортсмена – как ветераны, так и действующие военнослужащие, получившие ранения.

Справка: Warrior Games Министерства обороны – это ежегодное событие, впервые состоявшееся в 2010 году и почитающее стойкость и преданность раненых, больных и травмированных военнослужащих и ветеранов военной службы США.

Сотни элитных спортсменов, в том числе из международных стран-союзников, соревнуются в адаптивных спортивных событиях, таких как баскетбол на колясках, велоспорт, гребли в помещении и регби на колясках и т.д.

Министерство обороны Warrior Games является способом улучшить восстановление и реабилитацию раненых воинов, предоставляя им доступ к адаптивным видам спорта. Участие в Warrior Games является кульминацией вовлечения военнослужащего в адаптивную спортивную программу и демонстрирует невероятный потенциал раненых воинов в спортивных соревнованиях.

Warrior Games 2022, организованные армией США, состоятся в спортивном комплексе ESPN Wide World of Sports на Всемирном курорте Уолта Диснея с 19 по 28 августа и снова будут открыты для публики, приветствуя сообщество и весь мир доля волнения и поддержки этих героев.