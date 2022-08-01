В Подмосковье погибла дочь идеолога рашизма Дугина: взорвался ее Land Cruiser Prado

При взрыве автомобиля на юго-западе Подмосковья погибла Дарья Дугина, дочь идеолога рашизма Александра Дугина.

Об этом сообщили Telegram-каналы рф 112, Baza, пропагандисткий Mash и росСМИ.

Mash пишет, что Дугина ехала на Land Cruiser Prado, взрыв произошел во время движения близ поселка Большие Вязёмы.

Baza уточняет, что речь идет о Можайском шоссе, машина взорвалась около 22:00 по московскому времени, а основной версией произошедшего считают покушение на убийство.

После взрыва автомобиль въехал в ограждение, движение в районе города Голицино перекрыто, сообщил 112.

«Скрипач Пётр Лундстрем сообщил, что Дарья Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция». Вместе с Дарьей Дугиной в машине должен был ехать ее отец - философ и общественный деятель, а также идеолог «Русского мира» Александр Дугин. Однако, в последний момент, Александр якобы сел в другой автомобиль», - пишет Baza.

ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтвердил взрыв автомобиля близ поселка Большие Вязёмы и гибель женщины-водителя, однако не уточнил ее личность.

Отмечают, что Дугина в 2015 году окончила аспирантуру Философского факультета МГУ. В июле 2022 года Великобритания ввела против нее санкции.

Справка: Александр Гелиевич Дугин — русский философ, переводчик, политолог, публицист фашистского направления, основатель идейного движения «неоевразийство», считается идеологом рашизма. Автор рашистской геополитической книги «Основы геополитики: геополитическое будущее России». По мнению многих наблюдателей, Александр Дугин исповедует праворадикальные, экстремистские, террористические и ультранационалистические имперские идеи.

Является почётным профессором Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева и Тегеранского университета. Приглашен профессор Южного федерального университета.

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