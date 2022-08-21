В Харьковской области вводят продленный комендантский час на 23-24 августа

На территории Харьковской области с 22 августа по 25 августа будет действовать продленный комендантский час.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

С 22 августа комендантский час продлится с 19:00 до 7:00 часов на следующий день, 23 августа.

А в течение Дня Независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

«Просим с пониманием отнестись к подобным мерам и подготовиться к пребыванию дома и укрытиях – это наша безопасность», - добавил он.

В это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.