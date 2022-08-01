«Мы уже все, у нас люди сдаются»: оккупант расссказывет о массовом отказе солдат и уверен, что их скоро выведут

Российский военных в телефоном разговоре рассказывает о невозможности идти в запланированное контрнаступление из-за отказа солдат участвовать в войне.

Об этом сообщает ГУР.

- Я с хорошими новостями.

- Какими?

- В ближайшие дни нас выводят?

- В россию?

- Да.

- В ближайшие дни - это когда?

- В этом месяце точно. Вот я сейчас вообще жестко надеюсь на то, что бл*ть нас реально выведут и мы свалим уже отсюда наконец-таки, потому что это п*здец.

Оккупант рассказал о низкой мотивации военных и желании как можно скорее вернуться домой.

- Уезжаю с позиции, смотрю: минус танк и экипаж, короче, просто убегает, я вообще подумал, что прилетело, Это был п*здец. А оказывается нет, просто танк неисправный, короче, он загорелся. Ну вот и думаю скоро-скоро уже. Я как бы знал, что должны вывезти скоро. Потому что мы уже все, у нас люди сдаются, у нас уже столько людей в отказ пошло. У нас в ближайшие время наступление должно было быть, а людей не хватает, потому что все в отказ пошли. Ну тут реально задница.

-Там чувачка мама звонила, ему знаешь что говорят? "Абонент недоступен, русский фашист, иди нах*й, прикинь?". Сегодня тут тоже с утра, вот только проснулся, у нас уже боевики тут, арта работает, всё работает, тут вообще жестко.

Напомним, что ранее оккупант рассказал о изнасиловании несовершеннолетних российскими солдатами, которые должны были «сменить» других на позициях.