В Херсоне оккупанты заставляют родителей отдавать детей в школы - в случае отказа штраф почти ₽150 тысяч, выселение и конфискация имущества

Так называемая «администрация» во временно оккупированной Херсонской области оказывает давление на родителей, которые не отдают своих детей на обучение в захваченных школах.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

С 1 сентября в учебных заведениях области оккупанты планируют начать учебный год по российским программам.

«Семьям, которые отказываются отдавать на такое обучение своих детей, угрожают выселением и конфискацией имущества. Для предупреждения все родители, не подающие заявления об обучении своих детей в «школы» будут оштрафованы на 148 тысяч рублей», - сказано в сообщении.

Напомним, как в мае из оккупированного Крыма в оккупированную Херсонскую область отправляли учителей, чтобы «наладить учебный процесс». Однако педагоги и родители школьников отказываются сотрудничать с оккупантами в организации учебного процесса.