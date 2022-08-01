Возобновлено железнодорожное сообщение Украины с Молдовой в обход Приднестровья

На юге Одесской области железнодорожники восстановили участок железной дороги Березино (Украина) – Басарабяска (Молдова), благодаря чему 22 августа будет запущено железнодорожное сообщение между этими станциями – в обход самопровозглашенного Приднестровья.

Об этом сообщает специализированное издание «Пассажирский транспорт» со ссылкой на министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спину.

«С 22 августа начнется движение поездов, прежде всего грузовых, по восстановленному участку железной дороги Березине (Одесская область) – Басарабяска (Молдова), которая перестала полностью функционировать в 1997 году. Восстановление этого участка пути протяженностью 23 километров железнодорожники осуществили в рекордно короткий срок - чуть больше месяца», - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря восстановлению 22-километового участка пути по территории Украины и 1-километровому на территории Молдовы между станциями Березино – Басарабяска будет запущено железнодорожное сообщение как по существующему участку от Белгорода-Днестровского до порта Измаил, так и в порт Рени.