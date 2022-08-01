Российские пропагандисты требуют удара по Киеву за смерть Дугиной – в ОП заявили, что непричастны к смерти «журналистки»

Российские пропагандисты требуют ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Об этом пишет кремлевское издание "Царьград", а также одна из пропагандисток Маргарита Симоньян у себя в Telegram-канале.

На пропагандистском ресурсе вышел материал после подрыва дочери «идеолога путина» Александра Дугина под названием «Русский ответ за убийство Даши Дугиной, всего три слова – Киев дрогнет».

В материале пишут, что это Украина виновата в убийстве пропагандистки и со ссылкой на Симоньян, и требуют ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Сама же Симоньян у себя в соцсетях написала: «Центры принятия решений! Центры принятия решений!! Центры принятия решений!».

В этом же материале пропагандисты обнародовали координаты зданий СБУ, Минобороны, Офиса президента.

При этом, в самом Офисе заявили, что не имеют отношения к убийству Дугиной. В эфире телемарафона советник ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина – это не террористическое государство, как россия, и такими методами не действует.

«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является российская федерация, и тем более не террористическое государство», — сказал Подоляк.

Он также добавил, что это убийство свидетельствует о борьбе за власть и влияние различных группировок внутри россии.

Напомним, при взрыве автомобиля на юго-западе Подмосковья погибла Дарья Дугина, дочь идеолога рашизма Александра Дугина.