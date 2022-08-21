Украинские полярники рассказали, где зимуют животные, живущих рядом с антарктической станцией «Академик Вернадский»

Станция «Академик Вернадский» В Национальном антарктическом научном центре рассказали о том как проживают зиму самые интересные виды животных.

Об этом они написали на своей странице в Facebook.

Субантарктические пингвины зимой отплывают в более северные воды Субантарктики и держатся на островах в 20 километрах от станции.

«Все, в чем нуждаются эти идеально приспособленные к жизни в море животные, – открытой воды для охоты на криль», - сказано в сообщении.

Полярный крячок улетает дальше всех - в Арктику. Эта птица дважды в год мигрирует между противоположными регионами Земли: когда в Антарктике зима, она проводит лето в Арктике, а когда туда приходит осень, то возвращается к станции «Вернадский». В год полярный крячок может пролететь до 90 тысяч киллометров.

Горбатые киты зимой уплывают в тропические воды Южного полушария, а в середине антарктического лета возвращаются.

«В настоящее время их можно встретить у южных, западных и восточных берегов Австралии, Южной Америки, Африки. В середине антарктического лета возвращаются к ледяному континенту, чтобы лакомиться крилем», - добавили в пресс-службе.

Субантарктические пингвины Полярный крячок Горбатый кит

Тюлени Ведделла держатся в водах Антарктики круглогодично и хорошо приспособлены к ориентировке под льдом. Весной самки этих тюленей собираются в окрестностях украинской станции. Именно здесь рождаются маленькие «ведделята», первым из которых полярники традиционно дают имена.

Тюлени-крабоиды весной и летом живут у антарктического побережья. Осенью мигрируют севернее, иногда достигая южного побережья Бразилии, Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии.

Южные морские котики приплывают к антарктической станции в конце антарктического лета, а зимой мигрируют к островам Субантарктики.

Тюлень Ведделла Тюлень-крабоид Южный морской котик

Сивку белую называют кочевником Антарктики.

«Изменяет свое положение в зависимости от наличия пищевых ресурсов. В последние годы все время держится в районе станции и испытующе заглядывает в окна полярников», - добавили в сообщении.

Сивка белая

Напомним, как украинскую полярную станцию засыпало снегом – на улицу можно выходить с балкона.