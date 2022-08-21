В Мариуполе продолжается снос домов, а в уцелевшие квартиры заселяют российских строителей

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сносят разбомбленные дома, а во уцелевших квартирах заселяют российских строителей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Мариуполь. Снос домов по улице Солнечная и бульвар Шевченко продолжается. Людям, проживавшим в этих домах, оккупанты предлагают обещания вместо жилья. В то же время российских строителей начали размещать в уцелевших квартирах при содействии коллаборантов - глав ОСМД. Типичное поведение оккупантов: украинцам - лживую надежду, своим - имущество украинцев», - говорится в сообщении.

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Напомним, в Мариуполе оккупанты травят людей грязной водой, сносят здания без предупреждения, воруя при этом личное имущество.