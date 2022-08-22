«Працюємо на максимумі можливостей», – Микола Логвінов про підготовку до опалювального сезону та роботу точок видачі води у Миколаєві

За декілька місяців у місті традиційно стартує опалювальний сезон, який в останні кілька років починався безперебійно та швидко. Яким буде пуск тепла в умовах повномасштабної війни, розпочатої росією, для Миколаєва, виклики, що стоять перед найбільшим теплопостачальним підприємством міста, та як відсутність якісного централізованого водопостачання впливає на тепломережі і устаткування, – ми запитали в директора ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Миколи Логвінова.

- Минулий опалювальний сезон підприємство вже завершувало під обстріли росіян, і певно, цей сезон починатиме також за повномасштабної війни. Як відбувається підготовка? Наскільки підприємство встигає проводити всі необхідні заходи?

- До війни взагалі не можна бути готовим, але ми – підприємство критичної інфраструктури, ми чудово розуміли і розуміємо всю відповідальність, покладену на нас. Люди мають бути з теплом. Саме цим ми й керуємося. Взимку були виїзди на ремонти об’єктів і під обстріли, і з ризиком для життя. Просто є розуміння, що наш прямий обов’язок – забезпечити місто теплом, крім нас ніхто не полагодить понівечені теплові мережі, не запустить в роботу котельню, а вдома в холодних оселях на тепло чекають тисячі людей: маленькі діти, пенсіонери і т.д. Наразі всі підготовчі заходи йдуть за планом. Ми проводимо планові ремонти й позапланові (наслідки пошкоджень треба ліквідувати), відновлюємо ізоляцію, робимо гідравліку, словом все те, що й в мирні часи.

– Тобто можемо говорити про те, що місто буде з опаленням?

– Можемо говорити про те, що ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» буде робити все можливе, щоб опалювальний сезон у Миколаєві почався вчасно і теплоносій було подано до житлових будинків. Ми розуміємо всі ризики, всі можливі варіанти розвитку подій – готуємося до них, місто без тепла не залишимо.

– А як щодо пошкоджень, вони ж, певно, не оминули підприємство?

– Звісно. Підприємство за півроку не оминули прильоти, на жаль. Пошкодження різні – вибиті вікна внаслідок ударної хвилі, руйнування стін на котельних, даху, понівечені кілометри тепломереж тощо. Це все відновлюється вже зараз нашими працівниками, щоб до настання холодів максимально бути готовими.

– Не рахували збитки?

– Ми ведемо облік пошкоджень, але говорити конкретно важко, бо картина змінюється чи не щодня. Але вже зараз рахунок йде на сотні тисяч гривень. І ще зазначу, що ускладнює стан речей те, що в місті чи не половина мереж є повітряними, ризики зрозумілі – а їх прокладання під землею зараз буде коштувати майже 5 млн доларів за нашими підрахунками. Словом, над вдосконаленням міських комунікацій теплопостачання ще треба працювати. Та маємо підтримку від партнерів і благодійників, зокрема від USAID чекаємо допомоги – генератори, труби для ремонту, спецтехніка, модульні котельні, - у цьому зараз гостра потреба напередодні сезону.

– Місто вже місяцями без питної води в кранах. Що це означає для підприємства?

– Почнемо з того, що для обладнання та теплових мереж ми використовуємо виключно хімводоочищену воду, яка має пройти спеціальну обробку і бути відповідної якості. Але одна справа коли таку обробку проходить умовно очищена вода, а інша – коли мова йде про солону воду. Саме тому до опалювального сезону ми буримо свердловини та встановлюємо системи очищення води поблизу котельних.

– І воду там зможуть набирати містяни?

– Звісно. Це ще одна причина щодо важливості й необхідності проведення таких робіт. Зараз точок видачі очищеної води на базі підприємства близько десятка, але роботи ведуться, як і переговори щодо отримання систем очистки у вигляді гуманітарної допомоги, зокрема від Червоного Хреста. Маємо розуміння та підтримку міста з цього приводу. Буріння свердловин та наявність очищеної води вирішує питання з питною водою для містян, адже вони у кроковій доступності зможуть щодня брати безкоштовно воду для своїх потреб.

– Бачимо, що підприємство і готується до сезону, і виконує певну соціальну місію з забезпечення очищеної води, а як власне зі станом розрахунків споживачів зараз?

– Незважаючи на війну, миколаївці справно розраховуються на тепло. За що підприємство надзвичайно вдячне, я постійно про це кажу. Це важливо, оскільки дає нам змогу, зокрема, сплачувати за енергоносії та вести ремонтну кампанію для забезпечення сталого проходження опалювального сезону. На сьогодні відсоток розрахунків за минулий сезон складає майже 78%. Є борг минулого опалювального періоду – трохи більше 136 млн грн, і майже 73 млн грн – борги минули років.

– Близько половини містян зараз взагалі виїхали з міста, і чи повернуться до зими – залишається під питанням. Опалюватися будуть всі будинки?

– Це запитання викликає багато дискусій. І ми відповідаємо так: підприємство подаватиме теплоносій до всіх житлових будинків, де це можливо. Ми не говоримо лише про зруйновані будівлі. Чому? Тому що температура в приміщеннях нижче +14 вже може з великою вірогідністю мати негативний вплив на будівельні конструкції через брак відповідного обміну та вологості повітря, відсутність опалення житлових будинків також може стати чинником, що призведе до виходу з ладу внутрішньобудинкового обладнання, перш за все – трубопроводів опалення та радіаторів. І їх заміна буде коштувати набагато більше ніж платіжка за тепло.

– Загалом вже зараз можемо передбачити, що сезон простим не буде.

– Ми маємо бути готові до найгіршого, і хай воно не здійснюється. Але з відкритими вікнами від спеки в квартирі опалювальний сезон точно не пройде. Ми маємо вчитися бути економними та виваженими у питаннях теплоспоживання, я наголошую на цьому повсякчас. Тому до опалювального сезону мають готуватися не лише теплопостачальник та керуюча компанія, а й самі містяни. Елементарні речі також допоможуть мінімізувати тепловтрати в квартирі. Має бути командна робота.

Спулкувався Анатолій Чубаченко, спецально для «Преступности.НЕТ»