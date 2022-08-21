В Киеве попрощались с украинской телеведущей Русланой Писанкой

В воскресенье, 21 августа, в украинской столице провели в последний путь знаменитую актрису и телеведущую Руслану Писанку.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Прощание со звездой, которая скончалась в ночь на 19 июля в Германии от агрессивной формы онкологии, началось в 9:00 в Спасо-Преображенском соборе в Киеве, который по словам супруга артистки Игоря Исакова, очень нравился покойной. Также, в этот день попрощались и с мамой Писанки, Диной Васильевной.

Провести знаменитость в последний путь пришли родные и коллеги, среди них: Виктор Андриенко и Леся Самаева, коллеги Писанки с 1+1 Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Константин Грубич, Ольга Сумская.

Украинский актер Виктор Андриенко рассказал, что тесно сотрудничал с Русланой Писанкой. Именно она открыла для него Нью-Йорк, куда вместе ездили на гастроли. По словам артиста, на сцене коллега творила «нереальные вещи». Андриенко говорил со слезами на глазах.

Во время церемонии прощания супруг артистки рассказал, что она очень тяжело восприняла войну, но даже в самые сложные моменты говорила, что жизнь прекрасна. Исаков признался, что хочет, чтобы Писанку запомнили с улыбкой на лице.

Была на проводах и близкая звездная подруга Русланы Ольга Сумская с мужем, актером Виталием Борисюком. Когда Сумская подошла к праху Писанки, она не сдержала слез.