Укрзалізниця отменила рейсы в Харьков на День Независимости

Укрзалізниця отменит все пригородные и региональные рейсы из/в Харьков на День Независимости.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook .

«В связи с введением комендантского часа в Харьковской области с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа, Укрзалізниця по соображениям безопасности призывает пассажиров перенести поездку из/в Харьков в указанные даты. Пригородные и региональные рейсы из Харькова в День Независимости будут отменены, а поезда дальнего сообщения будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе», – говорится в сообщении.

Напомним, в ОП ожидают, что россия усилит ракетные обстрелы украинских городов в День Независимости.