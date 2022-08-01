В Украине обновили звуковые сигналы эвакуации, химической и радиационной опасности

В связи с обострением ядерного шантажа россии некоторые территориальные громады ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности.

Об этом сообщает Центр противодействия информации.

Каждый вид опасности будет сопровождаться разными звуковыми сигналами.

- Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов.

- Сигнал радиационной опасности – это звон в набат.

- Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

В ЦПД напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

Напомним, что ранее в приложении «Тревога» представили обновление: будут предупреждать о химической и радиационной опасности.