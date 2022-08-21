В россии не могут сформировать новые подразделения из-за недостачи добровольцев

В рф, из-за недостачи мужчин, желающих отправиться на так называемую «спецоперацию» в Украину, не могут сформировтаь новые подразделения.

Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.

В частности, в Нижегородской области фактически сорвано формирование танкового батальона - из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы подписали всего около 30. Для большей мотивированности руководство области обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячную финансовую помощь в размере 10 тысяч российских рублей семьям «добровольцев-контрактников», где дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ.

«Впрочем, это не привело к значительному притоку желающих отправиться на войну», - добавили в ГУР.

В рф была создана новая мобилизационная система - она предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу. Когда в каждой региональной единице формируются подразделения, финансируемые за счет местного бюджета.

В зону особого внимания «рекрутеров» попадают, в первую очередь, представители «малых народов» и беднейшее население. Согласно социальным исследованиям, именно эти категории имеют наибольший «протестный потенциал» из-за ухудшения социально-экономической ситуации.

Напомним, что россияне все чаще отказываются воевать в Украине, поэтому вс рф пытаются привлечь граждан стран Центральной Азии.