На Харьковщине оккупанты снимали преступления на краденый телефон - их вычислили по фото

Российские солдаты во время 72-дневной оккупации села Циркуны Харьковской области задокументировали свои преступления на украденный телефон. Оккупантов удалось идентифицировать по фото, которые загрузились на онлайн-хранилище.

Об этом сообщил начальник следственного управления Харьковской области Сергей Болвинов.

В следственное управление поступило заявление от жительницы области, которая на тот момент находилась заграницей. В ее Google-хранилище появились фото неизвестных мужчин в военной форме.

«Думаю, вы уже все поняли. В Циркунах, когда город был под оккупацией, жили рашисты, и некоторые из них заселились в дом потерпевшей», - добавил Болвинов.

Российские захватчики сломали двери, похитили бытовую технику, мужскую и женскую одежду. Свои преступления оккупанты фотографировали на украденный телефон.

«А мозгов отключить облачное хранилище не хватило», - добавил следователь.

По словам Болвинова, личности большинства оккупантов уже установлены.

«Интересно то, что они родом из крупных городов - Москва, Курск, Нижний Новгород. То есть, они должны были раньше видеть бутылки с алкоголем и стиральные машинки. Но, судя по поведению этих индивидов, с ними и их печальной судьбой все понятно», - добавил Болвинов.

Напомним как российского оккупанта-убийцу опознали по селфи, которые он делал на похищенный телефон.