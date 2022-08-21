В Киеве чиновникам из правительственного квартала рекомендовали на следующей неделе работать дистанционно, - СМИ

В Киеве работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в парламенте и правительстве.

В частности, уже известно, что аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно, за исключением коллег, задействованных по международным делегациям и подготовке к следующему заседанию.

Другой источник отметил, что работникам государственных учреждений в правительственном квартале рекомендуют на следующей неделе «по возможности меньше там появляться».

В правительственном квартале находятся здания парламента, офиса президента, Кабмина, НБУ и т.д. Президент Владимир Зеленский считает, что на следующей неделе россия может совершить особо жестокие действия.