Глава УПЦ призвал Украину и рф провести обмен военнопленными

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий призвали провести масштабный обмен пленными между Украиной и рф.

Об этом говорится в видео журналиста Владимира Золкина.

- Обращаюсь к тем, от кого это зависит – чтобы совершить обмен военнопленными, – заявил предстоятель УПЦ. – Чтобы восстановились семьи: матери получили сыновей, жены – мужей, дети – родителей. Это нужно делать. Это как раз та миссия гуманизма, которая должна проходить в это непростое время. Чтобы люди не погибали в застенках, а могли вернуться к нормальной жизни… И я желаю, чтобы обмен между пленными был осуществлен, и он был масштабным, - сказал Онуфрий.

Также он принял в Киево-Печерской лавре военнопленных рф и призвал их передать на родину, что войну следует остановить.