Глава УПЦ призвал Украину и рф провести обмен военнопленными

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий призвали провести масштабный обмен пленными между Украиной и рф.
Об этом говорится в видео журналиста Владимира Золкина.
- Обращаюсь к тем, от кого это зависит – чтобы совершить обмен военнопленными, – заявил предстоятель УПЦ. – Чтобы восстановились семьи: матери получили сыновей, жены – мужей, дети – родителей. Это нужно делать. Это как раз та миссия гуманизма, которая должна проходить в это непростое время. Чтобы люди не погибали в застенках, а могли вернуться к нормальной жизни… И я желаю, чтобы обмен между пленными был осуществлен, и он был масштабным, - сказал Онуфрий.
Также он принял в Киево-Печерской лавре военнопленных рф и призвал их передать на родину, что войну следует остановить.
- Хочу пожелать, чтобы Господь вернул вас в свое отечество, семьи, – сказал митрополит. – Чтобы вы увидели матерей, сестер, жен, детей, братьев, друзей. Хотелось бы, чтобы вы им сказали такие слова: мы не хотим войны, которая сегодня ведется в Украине. Мы не хотим, чтобы разрушались наши города, поселки, чтобы гибли наши и ваши люди. Не хотим, чтобы матери ни в Украине, ни в россии встречали своих мертвых сыновей и плакали над ними горькими, нелестными слезами. Это нужно остановить, это можно остановить.