Турист опубликовал фотографии ПВО в Крыму - расследователи определили координаты

В сети появились новые снимки средств противовоздушной обороны С-400 в оккупированном Крыму.

Фотографии и координаты батереи ПВО под Евпаторией опубликованные туристом, разметил в своем Twitter независимый расследователь Бенджамин Питтет.

«Новое фото подтверждает расположение батареи ПВО под Евпаторией. Оборудование прибыло на место около 20 июля», - написал он.

Также Питтет опубликовал ее геолокацию: 45.1809403, 33.2317835.

В то же время «Радио Свобода» публикует снимки неизвестного мужчины возле системы противовоздушной обороны С-400.

По данным журналистов, они сделаны в 1,5 километрах от поля, на косе между озером Тереклы и Черным морем. Фотографии были опубликованы в российской соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель.