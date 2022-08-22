В Николаеве жители некоторых домов остались без водоснабжения

В понедельник, 22 августа, в Николаеве специалисты ЖЭКа производят ремонт внутридомовых сетей, поэтому без воды будут жители некоторых домов.
Об этом сообщает пресс-служба КП «Николаевводоканал».
Воды уже нет по следующим адресам:
- улица Электронная, 56, 56а
- переулок Первомайский, 56, 63, 71, 79а
- улица Космонавтов, 130, 132, 132а, 134, 134а, 136
- улица Энгельса, 39, 41, 43, 43а, 45
- улица Ноябрьская, 28
– улица Крылова, 15.
Кроме того, бригада КП «Николаевводоканал» проводит ремонт водопроводной сети, поэтому прекращено водоснабжение в дома по: проспекту Героев Украины, от улицы Малко-Тырновская до улицы Лучевая и в поселке Горького.