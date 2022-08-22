В Украине перенесли создание реестра военнообязанных женщин

Создание реестра женщин-военнообязанных переносят с 1 октября на 1 января в связи с необходимостью поправок в законе.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, женщины имеют полное право на добровольной основе подписывать контракт и получать любые военные специальности, позволяющие осваивать их физические возможности. Жданов также сообщил, что сейчас создают реестр женщин-военнообязанных.

«Его создание переносят с 1 октября на 1 января в связи с необходимостью поправок в законе. Уменьшено количество военно-учетных специальностей для женщин. было предложение сделать их на добровольной основе. Женщина может становиться на учет, может не становиться. Конечно, это должно давать какие-либо привилегии и мотивацию для того, чтобы женщины становились на учет», — добавил эксперт.

Напомним, что ранее в Генштабе заявили, что женщин будут брать на военный учет только по их согласию.