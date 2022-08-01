«Жители почти каждый день просыпаются от обстрелов и 4 месяца живут без качественной воды в кранах»: Домбровская рассказала о ситуации в Николаеве

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что ситуация в Николаеве достаточно сложная, ведь российские оккупанты постоянно обстреливают город. К тому же в городе до сих пор не решена проблема с водой.
Об этом она рассказала в эфире телеканала D1.
— К сожалению, Николаев один из городов, который с начала войны, обстреливается больше других. Жители города ежедневно просыпаются от взрывов. Это очень тяжело и сложно. Российские оккупанты обстреливают все: жилые кварталы, детские сады, школы, больницы и предприятия. Также были разрушены три крупных университета Николаева – университет кораблестроения, педагогический и университет имени Петра Могилы, - заявила она.
Кроме этого Домбровская добавила, что пребывание в городе осложняется тем, что в Николаеве большая проблема с питьевой водой, ведь несколько месяцев назад захватчики повредили идущий из Херсонской области водопровод.
— Из кранов николаевцев уже 4 месяца течет грязная и непригодная для употребления вода – она очень соленая. Даже цветы не выдерживают воду из автополива и гибнут. Из города уехало более половины жителей, но обязательной эвакуации сейчас нет. Всем, кто может уехать, власти советуют покинуть город, особенно женщинам и детям. Ситуация очень сложная в городе, сердце болит, когда рассказываешь, – прокомментировала она.