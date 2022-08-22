«В город было доставлено более 120 тонн груза»: Домбровская отчиталась, что с начала войны ее гуманитарный штаб помог более 7000 семей

Глава ОО «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская вместе со своей командой с начала полномасштабной войны россии против Украины помогла более 7 тысяч николаевских семей. За это время в город было доставлено более 120 тонн гуманитарного груза.

Об этом она рассказала в эфире телеканала D1.

Команда Домбровской в первую очередь помогает семьям с маленькими детьми от рождения до 3-4 лет и беременным женщинам. Ведь в это сложное время они нуждаются в особом уходе и питании.

— У Николаева много друзей, которые нам помогают. В начале помогали предприятия, они открыли свои склады и предоставляли все необходимое для гуманитарного штаба и раздавали маленьким деткам смеси, памперсы, каши, пюре. Сейчас стало сложнее, но мы получаем грузы из разных уголков нашей страны, а также других стран, например, из Германии. Все помогают, понимают, какая ситуация в Николаеве. За это время мы доставили в Николаев более 120 тонн гуманитарных грузов. Помощь получили более 7 тысяч семей. Также мы помогаем больницам и роддомам, а также беременным со сборами в роддом, - поделилась Домбровская.

Также, в июле благодаря поддержке Благотворительного фонда «Фонд Рональда Макдональда» они смогли помочь продуктами 480 семьям города. Кроме того, по инициативе Домбровской удалось доставить из Германии гуманитарный груз и передать в собственность города два автобуса, которые используются для эвакуации горожан.